Губерниев отреагировал на задержание Промеса в ОАЭ Дмитрий Губерниев призвал «Спартак» штурмовать Интерпол после задержания Промеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Руководству московского «Спартака» нужно обратиться за помощью к коллегам из ЦСКА, чтобы вывезти Квинси Промеса из ОАЭ, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Промес был задержан в Эмиратах в четверг и до сих пор находится там под стражей.

Человек находится в международном розыске и приехал в Эмираты. Есть ли вероятность его депортации? Да, есть. Но я не пресс-секретарь Интерпола. «Спартаку» надо взять у ЦСКА лошадей и на лихом коне с буденовками на головах и с саблями в руках идти вперед — штурмовать Интерпол, — сказал Губерниев.

О задержании голландца в ОАЭ стало известно в четверг, 29 февраля. Футболист с товарищами по команде находился в ОАЭ на сборах. О причинах задержания информации нет.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах Квинси Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда.