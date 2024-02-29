Лидера «Спартака» задержали на паспортном контроле в ОАЭ РБК: футболиста Квинси Промеса задержали на паспортном контроле в Дубае

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Игрока футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержали на паспортном контроле в Дубае, он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФК. Футболист с товарищами по команде находился в ОАЭ на сборах. О причинах задержания информации нет.

По данным Telegram-канала Baza, вместе со спортсменом остались сотрудники службы безопасности команды, остальных игроков допустили на рейс. В пресс-службе футбольного клуба Telegram-каналу SHOT заявили, что ситуация с Промесом непростая, от дальнейших комментариев представители «Спартака» отказались.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах Квинси Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда.

До этого суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы. В пресс-службе клуба сообщили, что сторона футболиста обжалует приговор. В ФК подчеркнули, что вердикт неокончательный и сторона спортсмена информирует их о ходе судебного процесса.

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