Главным тренером ФК «Ахмат» назначен Талалаев

https://static.news.ru/photo/a15ee128-cf76-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Андрей Талалаев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководство футбольного клуба «Ахмат» назначило главным тренером российского специалиста Андрея Талалаева. Команда приняла решение отказаться от продления контракта с Игорем Шалимовым.

Талалаев является советским и российским футболистом. Он сыграл в Высшей лиге 69 матчей, в которых забил 8 голов. В разные годы он занимал пост главного тренера «Ростова», «Волги» НН, «Тамбова», «Химок», «Крыльев Советов» и «Пюника».

«Ахмат» подписал с ним контракт сроком на три года. Впервые Талалаева представят команде 28 июля 2020 года. Подготовка к новому сезону начнётся с недельных сборов в Кисловодске.

Ранее тренер прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов». По его словам, команде откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Об этом информировал NEWS.ru.