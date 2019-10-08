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Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу, который в данный момент выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», установили в его родном городе Мальмё.

На официальной церемонии открытия присутствовал сам Ибрагимович, а также большое количество его поклонников, сообщает ESPN. Ибрагимович отметил, что это большая честь для него. Это самое большое, что может случиться с...