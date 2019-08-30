https://static.news.ru/photo/0c55b150-cc08-11e9-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

Как ни странно звучит, я недоволен комбинацией 4-3-3. Мы не реализовали много моментов. Это была не очень хорошая наша игра. Я думал, что будет гол, когда Евгений Чернов спас ворота «Ростова», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Ранее News.ru писал, что «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив». Оба гола на свой счёт записал нападающий южан Элдор Шомуродов, отличившийся по разу в каждом из таймов. Два мяча позволили ему возглавить список бомбардиров текущего сезона, отодвинув на вторую строчку игрока «Крыльев» Александра Соболева. На счету Шомуродова семь мячей.