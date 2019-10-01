Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин не имеет претензий к футболистам после поражения мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.
Если кратко, то банально не хватало сил во втором тайме. Допустили элементарные ошибки после выброса аута и подачи углового, но мы не выдержали то давление и мощный прессинг, которые по всему полю устроил «Атлетико». Мы играли изо всех сил, но нам помешала травма Рифата Жемалетдинова. Претензий нет, они отдали все силы, — сказал Сёмин на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, наставник «железнодорожников» предсказал победу в Лиге чемпионов именно испанскому сопернику.
Я думаю, что «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Что касается Жоао Феликса — это будущее команды. Против нас он очень мощно играл, — подытожил специалист.
Ранее News.ru пиал о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» на своём поле проиграл испанскому «Атлетико» со счётом 2:0 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 48-й минуте гол забил Жуан Феликс, на 58-й преимущество испанцев удвоил Томас Партей.