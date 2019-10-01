Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне считает победу над московским «Локомотивом» в гостях со счётом 2:0 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов не самой лучшей.

Интересный получился матч, не могу назвать его самым лучшим. Первый тайм был примерно равный, во втором действовали более агрессивно, мы смогли дожать «Локомотив», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции. Кроме...