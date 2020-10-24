Главный тренер «Арсенала» прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА

https://static.news.ru/photo/beb34cce-17b9-11eb-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Сергей Подпалый прокомментировал разгромное поражение от столичного ЦСКА со счётом 1:5 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Сложно что-то комментировать. Провалили второй тайм, но и первый не очень хорошо провели. Мы как будто испугались и потеряли контроль мяча. ЦСКА владел территориальным преимуществом и мячом больше нас. Судья придумал одиннадцатиметровый, но это его решение. Для нас в раздевалку не совсем приятно его (гол — NEWS.ru) было получить. Второй тайм провалили полностью. Что произошло, почему — сложно сказать по горячим следам, — сказал Подпалый на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что была попытка усилить команду, произведя замены, однако этого не получилось. Нападающий Эванс Кангва, по словам специалиста, не доработал, а моменты, которые создавал ЦСКА, позволял сам «Арсенал».

Как писал NEWS.ru, «Ахмат» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 3:1. Дубль оформил полузащитник грозненской команды Бернард Бериша, ещё один мяч забил нападающий Владимир Ильин. В составе уфимцев отличился Азер Алиев.