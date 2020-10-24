«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в 12-м туре чемпионата России

https://static.news.ru/photo/98af332a-16f2-11eb-a08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ufafc

Футболисты «Ахмата» нанесли поражение «Уфе» в 12-м туре чемпионата России. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

Так, полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша сумел оформить дубль и выполнить голевую передачу. В составе уфимцев отличился Азер Алиев. Примечательно, что с 58-й минуты грозненцы боролись в меньшинстве — был удалён защитник Андрей Семёнов.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий чемпион России по футболу петербургский «Зенит» на своём поле проиграл казанскому «Рубину» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе «Рубина» отличились легионеры — серб Джордже Деспотович (43-я минута) и швейцарец Дарко Йевтич (69-я минута).