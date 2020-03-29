https://static.news.ru/photo/bb182d1c-71e4-11ea-b37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев призвал всех соблюдать карантин.

Медведев отметил, что он и все игроки, тренеры и сотрудники клуба останутся на следующей неделе дома в самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом очень непростая и требует от всех нас дисциплины, серьёзности и самоограничений. Оставаясь дома, мы сможем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране, — сказал Медведев на видео, опубликованном на странице «Зенита» в Twitter.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.