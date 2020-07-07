Газизов ответил на информацию о назначении на пост гендиректора «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос по поводу его назначения на аналогичную должность в московском «Спартаке».
У меня через три часа игра с «Ростовом», поэтому я комментировать ничего не буду, сейчас не время. Я сконцентрирован на этой игре, это будет неправильно и не по футбольному, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.
Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Уфа» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» 8 июля в 20:30.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» окончательно определился с кандидатурой нового генерального директора клуба, которым станет Шамиль Газизов.
Совет директоров «красно-белых» 9 июня отправил Томаса Цорна в отставку с поста гендиректора клуба. Сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести Цорна на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.
«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».
33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2109 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона, писал NEWS.ru.
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