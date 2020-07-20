В среду, 22 июля, клубы Российской премьер-лиги поставят точку в непростом сезоне-2019/20. Чемпион уже известен — «Зенит». Команда поставила рекорд, став победителем за четыре тура до окончания турнира. Понятно, кто вылетит — «Оренбург», на его место из Футбольной национальной лиги поднимется волгоградский «Ротор». NEWS.ru рассмотрел оставшиеся интриги в верхней части турнирной таблицы РПЛ и поговорил с заслуженным тренером России Гаджи Гаджиевым о перспективах российского футбола в Европе.

Кто станет бронзовым призёром

Возможно, «Химки» всё-таки примут решение продолжить играть в высшем дивизионе, но об этом мы узнаем в течение дня. Если так, то бывшая команда Александра Точилина вытеснит его нынешний коллектив — самарские «Крылья Советов». Известен уже и обладатель серебряных наград соревнований: благодаря победе «Динамо» над «Краснодаром» (1:0) в отложенном матче из-за нахождения у ряда игроков москвичей COVID-19 им стал столичный «Локомотив». Таким образом, подопечные Марко Николича обеспечили себе место в Лиге чемпионов — 2020/21 сразу с группового этапа.

Путёвка в лучший европейский турнир всё ещё остаётся под вопросом. Сразу два клуба претендуют пробиться в квалификацию Лиги чемпионов — «Краснодар» и ЦСКА.

Наставнику «армейцев» Виктору Гончаренко остаётся только аплодировать. После возобновления чемпионата и разгромного поражения «Зениту» (0:4), нулевой ничьей с «Динамо» команда белорусского специалиста как будто преобразилась — три победы, одна ничья и поражение. Эти результаты позволили ЦСКА оказаться на четвёртом месте, а неоднозначная игра команды Мурада Мусаева приблизила конкурента максимально близко. «Красно-синие» отстают от «быков» на два очка, в активе «армейцев» 47 баллов. В последнем туре ЦСКА необходимо обыгрывать «Тамбов» (желательно с крупным счётом), но при этом «Краснодар» должен не победить грозненский «Ахмат». Для «быков», чтобы остаться на третьем месте, жизненно важно обыграть «Ахмат» и ждать потери очков «красно-синими» в домашней игре.

ФК Краснодар/facebook.com

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что нельзя выделить кого-то конкретного в этой паре в борьбе за третье место. Сейчас, к сожалению, кроме петербургского «Зенита», никто из команд не показывает стабильный результат.

Особенно разочаровывает «Краснодар», у которого очень много поклонников в других клубах. Болеют за свой «Спартак», но поддерживают ещё и «быков». И это понятно — Галицкий делает всё для развития. Но ситуация, в которой оказался клуб, расстраивает, — сказал Гаджиев.

По его мнению, на сегодняшний день та командная игра в пас, присущая «быкам», переросла в какую-то индивидуальную игру. Нет надёжных связей между футболистами. Тем не менее он не отрицает, что «Краснодар» ближе всех к квалификации.

«Быкам» надо выигрывать, но опять же нужно, чтобы команда сыграла на уровне своих возможностей, а пока она это не делает. Стабильного состава тоже нет, игроки в линии обороны играют не очень надёжно, а это база, от которой очень сильно зависит результат. Если «Краснодару» удастся сбалансировать игру в обороне, проявить характер в атаке и дополнять друг друга за счёт индивидуальных действий, то увидим их в Лиге чемпионов. Нет — поздороваемся с ЦСКА, — добавил он.

Кто окажется в групповом этапе Лиги Европы?

Без особого напряжения оказаться в Лиге Европы возможно, заняв четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов», который на данный момент замыкает пятёрку сильнейших, ещё может побороться. В случае если «жёлто-синие» победят «Зенит», ЦСКА не сможет оказаться сильнее «Тамбова», а «Краснодар» выиграет у «Ахмата», то ростовчане могут ликовать. Для того чтобы этого не случилось, «красно-синим» нужна хотя бы ничья.

ПФК ЦСКА Москва/vk.com

В этой ситуации 74-летний тренер уверен, что ЦСКА не отдаст «Тамбову» победу.

«Армейский» коллектив после колебаний и определённых «качель» выглядит достаточно устойчиво. И в этом немалую роль сыграл хозяин клуба Евгений Гинер. Он очень правильно говорит, что команда работает по-современному. Психологические качества Гинера помогают футболистам в трудных ситуациях оставаться сильными. Да, они не играют на пределе, но и не опускаются. ЦСКА в этом матче будет соответствовать себе. У «красно-синих» больше шансов на домашней арене, — утверждает Гаджиев.

По его словам, ЦСКА не стоит переживать. Лига Европы у них точно в кармане, а если «Краснодар» допустит ошибку, то и Лига чемпионов не исключена.

Что касается матча «Ростов» — «Зенит», то эксперт убеждён, что петербуржцы выйдут на поле и будут играть с достоинством. Им не будет всё равно на эту встречу.

Миллер яростно говорил, что команда доказала, что является сильнее всех. Они выйдут на бой. Так что «Ростову», который сейчас переживает не самые лёгкие времена, будет непросто, — добавил он.

Дополнительный клуб в Европе

К счастью для большинства, «Зенит» прошёл в финал Кубка России и дал надежду клубам РПЛ увеличить число коллективов, которые смогут напрямую сыграть в Лиге Европы. И одной из таких команд может стать «Динамо» Кирилла Новикова. Впервые за шесть лет у москвичей есть неплохой шанс вернуться в еврокубки. Шестое место они уже заняли — ни «Уфа», ни тульский «Арсенал» уже не смогут догнать «бело-голубых» (разницу в четыре очка не отыграть).

Кирилл Новиков Футбольный клуб

Вероятно, коллектив сейчас молится, чтобы «Химки» не смогли оказать противостояние команде с берегов Невы.

Гаджи Гаджиев убеждён, что «Динамо» можно немного выдохнуть — стабильность «Зенита» показывает, что команда находится ближе к завоеванию очередного трофея.

То, как «Зенит» провёл матч со «Спартаком», как складывались взаимоотношения у соперников, то, как команда высказывается в отношении Кубка — всё это некоторая подготовка к следующему циклу. Мне кажется, «Зенит» ближе к завоеванию очередного трофея, — убеждён он.

Но шансов в еврокубках нет ни у одной команды

Несмотря на все размышления о дальнейшей судьбе российских клубов, заслуженный тренер уверен, что шансов в еврокубках нет ни у кого, даже у «Зенита».

Ну как можно охарактеризовать шансы, если в каких-нибудь отдельных матчах два гола забиваем, а 19 пропускаем? Низкие. Мы проигрываем Западу. Да, мы развиваемся, но в динамике уступаем. Лет 15 назад мы были ближе к элитным клубам, чем сейчас, — сказал он в беседе.

По его мнению, это связано с экономикой и управлением. Побеждает тот, кто умеет подбирать нужных игроков, тренеров, грамотно расставлять приоритеты, подкрепляя всё это стабильной экономикой. В РПЛ, к несчастью, этого пока нет.