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Футболисты «Спартака» Кутепов и Маслов могут не сыграть с «Зенитом»

14:24, 02 октября 2020
Илья Кутепов Илья Кутепов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил вероятность появления защитника Ильи Кутепова в стартовом составе команды в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

У нас хорошие качественные игроки в линии обороны. И Павел Маслов, и Илья Кутепов хорошо проявляли себя в предыдущих встречах, поэтому оба могут сыграть с «Зенитом». А могут и вдвоём остаться в запасе — всё возможно, — сказал тренер на пресс-конференции.

Также Тедеско прокомментировал информацию, что игра с питерским клубом станет последней для «красно-белых» без «статусного правого защитника».

Я уже говорил не раз, что работа по решению проблемы правого защитника постоянно ведётся. Но в данный момент я полностью сконцентрирован на предстоящем матче с «Зенитом», — отметил наставник «Спартака».

Матч пройдёт 3 октября.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий «Спартака» Александр Кокорин не будет участвовать в матче против «Зенита», писал NEWS.ru.

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