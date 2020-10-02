Футболисты «Спартака» Кутепов и Маслов могут не сыграть с «Зенитом»

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29-летний нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не будет участвовать в матче против «Зенита», который пройдёт в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

Александр Кокорин пропустит следующий матч, ему предстоит курс лечения две недели, — заявил тренер «Спартака». Повреждение игрока носит мышечный характер. Тедеско опроверг информацию, что Кокорин борется с рецидивом старой травмы,...