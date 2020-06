Футболисты «Ливерпуля» в прямом эфире сорвали интервью Ван Дейка

Футболисты стали петь и танцевать в кадре, празднуя досрочное чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ) спустя 30 лет. После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету «красных» 86 очков. Всего осталось сыграть семь туров.

The big party of Virgil Van Dijk and Liverpool players to celebrate the Premier League title #LFC pic.twitter.com/diIzP1VtuA