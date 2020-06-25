Футболисты «Ливерпуля» в прямом эфире сорвали интервью Ван Дейка

https://static.news.ru/photo/e3ef3c20-b78b-11ea-9171-fa163e074e61_660.jpg Вирджил ван Дейк Фото: Darren Staples/www.imago-images.de/Global Look Press

Игроки английского футбольного клуба «Ливерпуль» ворвались в прямой эфир по время интервью с защитником команды Вирджилом Ван Дейком BT Sport.

Футболисты стали петь и танцевать в кадре, празднуя досрочное чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ) спустя 30 лет. После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету «красных» 86 очков. Всего осталось сыграть семь туров.

The big party of Virgil Van Dijk and Liverpool players to celebrate the Premier League title #LFC pic.twitter.com/diIzP1VtuA — Liverpool FC (@Reds_ENG) June 25, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу, завоевав 19-й титул. Поражение «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2) позволило «красным» стать чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые за 30 лет.