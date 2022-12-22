Футболиста «Зенита» уличили в выкрикивании фашистских лозунгов Vecernje novosti: футболист «Зенита» Деян Ловрен выкрикивал фашистские лозунги

Фото: vk.com/zenit

Деян Ловрен

Защитника сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деяна Ловрена уличили в демонстрации фашистского приветствия и выкрикивании националистических лозунгов, сообщает Vecernje novosti. По данным издания, спортсмен вместе с партнером по сборной Марцело Брозовичем на закрытой вечеринке в Загребе после ЧМ демонстрировал приветствие хорватской фашисткой организации «Усташи», выкрикивал ее девиз и распевал песни с националистическим содержанием.

В Загребе игроки исполняли песни Марко Перковича, известного под псевдонимом Томпсон, чья музыка считается неонацисткой. Также Ловрен и Брозович демонстрировали приветствие, — указано в публикации.

«Усташи» — политическая организация, в годы Второй мировой войны возглавлявшая независимое государство Хорватия и сотрудничавшая с Германией и Италией. Взгляды партии помимо прочего характеризуются сербофобией и антисемитизмом.

17 декабря сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре обыграла команду Марокко со счетом 2:1. За хорватов голы забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич, за марокканцев — Ашраф Дари.

Это вторая бронза мундиаля в истории хорватского футбола. В 1998 году хорваты в матче за третье место победили сборную Нидерландов. Наилучшего результата хорватская команда добилась на чемпионате мира — 2018 в России, выйдя в финал.