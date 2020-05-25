Футболиста «Спартака» Гулиева перевели во вторую команду

https://static.news.ru/photo/107897da-9eb1-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Аяз Гулиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского клуба «Спартак» Аяз Гулиев покинул расположение основной команды. Он переведён в «Спартак-2».

Официально неизвестно, с чем связано такое решение. Вместо Гулиева с основным составом будет тренироваться 18-летний полузащитник Константин Шильцов, сообщает сайт клуба.

Аяз Гулиев — воспитанник «Спартака». В 2018 году он играл за «Ростов», а в 2019-м году был выкуплен «Спартаком» обратно. В текущем сезоне он провёл за клуб 15 матчей.

«Спорт-Экспресс» сообщает со ссылкой на источник, что Гулиев нарушил командную дисциплину, позволив себе некорректно общаться с членами тренерского штаба.

NEWS.ru писал, что совладелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен прошёл курс лечения от коронавирусной инфекции.

Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что в будущем надеется поиграть за московский «Спартак».