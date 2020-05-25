Футболиста «Спартака» Гулиева перевели во вторую команду

Полузащитник московского клуба «Спартак» Аяз Гулиев покинул расположение основной команды. Он переведён в «Спартак-2».
Официально неизвестно, с чем связано такое решение. Вместо Гулиева с основным составом будет тренироваться 18-летний полузащитник Константин Шильцов, сообщает сайт клуба.
Аяз Гулиев — воспитанник «Спартака». В 2018 году он играл за «Ростов», а в 2019-м году был выкуплен «Спартаком» обратно. В текущем сезоне он провёл за клуб 15 матчей.
«Спорт-Экспресс»
NEWS.ru писал, что совладелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен прошёл курс лечения от коронавирусной инфекции.
Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что в будущем надеется поиграть за московский «Спартак».
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