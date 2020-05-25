Спорт

Совладельца «Спартака» Федуна выписали после коронавируса

17:18, 25 мая 2020
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вице-президент НК «ЛУКОЙЛ», совладелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выписан из больницы.

64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс».

Леониду Федуну 64 года. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Мужчина занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. В сезонах 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 команда становилась серебряным призёром. По итогам сезона-2016/17 клуб стал чемпионом России.

Как писал NEWS.ru, бизнесмена госпитализировали с коронавирусом 7 мая. Позже он рассказал, что ему предстоит множество медицинских обследований, в том числе компьютерная томография.

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