Совладельца «Спартака» Федуна выписали после коронавируса

Вице-президент НК «ЛУКОЙЛ», совладелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выписан из больницы.
64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией, —
сообщает«Интерфакс».
Леониду Федуну 64 года. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Мужчина занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.
Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. В сезонах 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 команда становилась серебряным призёром. По итогам сезона-2016/17 клуб стал чемпионом России.
Как писал NEWS.ru, бизнесмена госпитализировали с коронавирусом 7 мая. Позже он рассказал, что ему предстоит множество медицинских обследований, в том числе компьютерная томография.
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