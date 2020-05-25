Совладельца «Спартака» Федуна выписали после коронавируса

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Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в современном пятиборье Джорджина Харланд назначена шефом миссии делегации сборной Великобритании на зимних Играх 2022 года в Пекине. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Харланд призналась, что новость об этом привела её в восторг, и назвала это огромной честью. То, что я женщина, которая будет исполнять эту роль, не является определяющим фактором, но я...