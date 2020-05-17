Заболевший коронавирусом совладелец «Спартака» рассказал о своём состоянии

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Вице-президент ЛУКОЙЛа, совладелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, сообщил, что идёт на поправку.

Он рассказал, что ему предстоит множество медицинских обследований, в том числе компьютерная томография. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмена госпитализировали с коронавирусом 7 мая. Спустя несколько дней его брат Андрей Федун рассказал об улучшении состояния совладельца «Спартака».

Леониду Федуну 64 года. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Мужчина занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

NEWS.ru писал, что заболевший коронавирусом протоиерей Димитрий Смирнов пошёл на поправку. Он рассказал, что находится в обычной палате. У него нормальная температура.

На 17 мая в России 281 752 случая коронавирусной инфекции (+9709 за последние сутки), 67 373 выздоровели (+4207 за последние сутки). Умер 2631 человек (+94 за последние сутки).