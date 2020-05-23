Глушаков заявил о надежде поиграть за «Спартак»

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков считает, что в будущем ещё может выйти на поле в составе московского «Спартака».
Кто знает, может, я ещё в футболке «Спартака» сыграю. Почему бы об этом не думать? Я всегда открыт для предложений. Мне многие пишут и с пожеланиями, и с хорошими словами, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».
Футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
Ранее Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова — защитником «Химок» Михаилом Тихоновым,
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен