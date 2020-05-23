Глушаков заявил о надежде поиграть за «Спартак»

https://static.news.ru/photo/114fda9a-9da5-11ea-80d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков считает, что в будущем ещё может выйти на поле в составе московского «Спартака».

Кто знает, может, я ещё в футболке «Спартака» сыграю. Почему бы об этом не думать? Я всегда открыт для предложений. Мне многие пишут и с пожеланиями, и с хорошими словами, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.