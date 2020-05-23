Футбол

Глушаков заявил о надежде поиграть за «Спартак»

12:52, 24 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков считает, что в будущем ещё может выйти на поле в составе московского «Спартака».

Кто знает, может, я ещё в футболке «Спартака» сыграю. Почему бы об этом не думать? Я всегда открыт для предложений. Мне многие пишут и с пожеланиями, и с хорошими словами, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Футболист выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Ранее Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова — защитником «Химок» Михаилом Тихоновым, писал NEWS.ru.

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