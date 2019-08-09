https://static.news.ru/photo/08cc8434-baae-11e9-a527-fa163e074e61_660.jpg Денис Гармаш Фото: instagram.com/garmash_official19

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины Денис Гармаш подверг критике защитника «Зенита» (Санкт-Петербург) Ярослава Ракицкого за переезд в Россию.

На данный момент это неприятно, что он (Ракицкий. — News.ru) перешёл. В настоящее время, когда у нас в стране идет война — это неприемлемо, — приводит слова игрока РИА Новости .

Ракицкий переехал в Санкт-Петербург из донецкого «Шахтёра». Кроме того, в Российской премьер-лиге играют украинцы Олег Данченко («Рубин») и Иван Ордец («Динамо»).

Ранее ещё один украинец, защитник футбольного клуба «Краковия» Алексей Дитятьев заявил, что не понимает людей, которые едут играть в Россию, писал News.ru.