Защитник футбольного клуба «Краковия», украинец Алексей Дитятьев заявил, что не понимает людей, которые едут играть в Россию.
Я не понимаю, как можно ездить [играть] в страну, которая ведёт военные действия на территории нашего государства. Для меня это непонятно и недопустимо. Я бы не поехал, — сказал Дитятьев в эфире канала SPORT TRAVELER UA на YouTube.
30-летний защитник ранее защищал цвета донецкого «Олимпика» и луганского клуба «Карпаты».
Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи», писал News.ru.