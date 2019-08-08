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Футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы с просьбой не нарушать установленный регламент.

Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники. Нам нужна ваша поддержка, – говорится в сообщении «Спартака». Также московская команда попросила болельщиков приходить на стадион...