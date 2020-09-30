Футболист Неймар задолжал налоговой десятки миллионов евро

https://static.news.ru/photo/f31bd8d0-0361-11eb-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Нападающий футбольного клуба ПСЖ Неймар да Силва Сантос Жуниор, более известный как Неймар, оказался в списке самых крупных должников Испании.

Казначейство Испании опубликовало список лиц, чья налоговая задолженность по состоянию на конец 2019 года составляет более €1 млн. Нападающий «Пари Сен-Жермен» фигурирует в списке с долгом в €34 624 026,60, передаёт Marca.

Уточняется, что колоссальная задолженность образовалось в период с 2013 по 2017 год, когда Неймар играл за «Барселону».

Также в списке фигурируют аргентинский футболист Габриэль Милито (играл за «Барселону» до 2011 года) с долгом в €1,8 млн и завершивший спортивную карьеру испанский мотогонщик Альфонсо «Сито» Понс с долгом €1,9 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, владельца футбольного клуба «Челси» (Лондон), российского бизнесмена Романа Абрамовича заподозрили в покупке футболистов через офшорную компанию.