Полузащитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак».
Руководство «красно-белых» сделало предложение стамбульскому коллективу по трансферу 29-летнего хавбека зимой, однако игрок отказался переезжать в столицу, сообщает турецкая ежедневная газета Sabah.
Российский клуб не единственный, кто потерпел отказ марокканского футболиста. Ранее Беланда отказал «Монако» и команде из Саудовской Аравии.
29-летний полузащитник перешёл в «Галатасарай» из киевского «Динамо» в 2017 году. Тогда трансфер игрока составил €9,75 миллиона. В сезоне-2019/20 он сыграл за турецкий коллектив 21 матч во всех турнирах. На его счету шесть очков (пять голов и одна результативная передача).
Зарплата марокканского футболиста составляет €3,35 миллиона.
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин отреагировал на слова журналиста Василия Уткина, который назвал зарплату 28-летнего форварда, ранее писал NEWS.ru.
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