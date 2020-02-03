https://static.news.ru/photo/1e2eeb08-4660-11ea-b4c0-fa163e074e61_660.jpg Юнес Беланда Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак».

Руководство «красно-белых» сделало предложение стамбульскому коллективу по трансферу 29-летнего хавбека зимой, однако игрок отказался переезжать в столицу, сообщает турецкая ежедневная газета Sabah.

Российский клуб не единственный, кто потерпел отказ марокканского футболиста. Ранее Беланда отказал «Монако» и команде из Саудовской Аравии.

29-летний полузащитник перешёл в «Галатасарай» из киевского «Динамо» в 2017 году. Тогда трансфер игрока составил €9,75 миллиона. В сезоне-2019/20 он сыграл за турецкий коллектив 21 матч во всех турнирах. На его счету шесть очков (пять голов и одна результативная передача).

Зарплата марокканского футболиста составляет €3,35 миллиона.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин отреагировал на слова журналиста Василия Уткина, который назвал зарплату 28-летнего форварда, ранее писал NEWS.ru.