Футболист «Челси» арестован за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d30ea164-98e3-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Каллум Хадсон-Одои Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/Global Look Press

Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции.

Хадсон-Одои пригласил к себе девушку, а ночью в дом игрока были вызваны полиция и скорая помощь. В итоге полиция задержала футболиста за нарушение самоизоляции, сообщает The Sun.

В марте Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус и должен был пройти карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) обсуждает вариант сокращения времени матчей после возобновления нынешнего сезона.