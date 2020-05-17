Футболист «Челси» арестован за нарушение режима самоизоляции

Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции.
Хадсон-Одои пригласил к себе девушку, а ночью в дом игрока были вызваны полиция и скорая помощь. В итоге полиция задержала футболиста за нарушение самоизоляции, сообщает The Sun.
В марте Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус и должен был пройти карантин.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) обсуждает вариант сокращения времени матчей после возобновления нынешнего сезона.
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