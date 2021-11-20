Футболист «Барселоны» Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит игровую карьеру из-за проблем с сердцем. Официальное сообщение появится на следующей неделе. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро на странице в Twitter.

По данным источника, официальное объявление состоится на следующей неделе на пресс-конференции.

В первом тайме 12-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) Серхио Агуэро был заменён из-за тахикардии. После матча сообщалось, что футболист чувствует себя хорошо, но затем появилась информация, что форвард выбыл на три месяца из-за проблем с сердцем.

Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. До этого он выступал за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, который во время Евро-2020 перенёс остановку сердца, может продолжить карьеру в нидерландском «Аяксе».