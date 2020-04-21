Футбол постепенно выбирается из оков коронавируса. В Германии, Чехии и Австрии уже начались тренировки. Но и это не всё. Многие лиги даже озвучили приблизительные даты возобновления сезонов.

Англия

17 апреля состоялось совещание клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), на котором обсуждались варианты завершения текущего сезона. По итогам встречи было установлено, что сезон должен возобновиться 8 июня. Если ситуация с коронавирусом в Англии не ухудшится и премьер-лига действительно продолжит игры в указанную дату, то довести сезон до конца удастся за пять недель. При этом уже известна приблизительная дата начала тренировок — 18 мая.

Главная цель, которая стоит перед АПЛ, заключается в том, чтобы начать следующий чемпионат не позднее первой недели сентября. В общем-то, эта цель общая для всех лиг. Как и запрет на посещение матчей, как минимум, до конца сезона зрителями.

Испания

Федерация футбола Испании и Ла Лига договорились о возобновлении тренировочного процесса команд. Правда, чёткой даты пока нет. El Mundo Deportivo сообщает, что клубы вернутся к тренировкам, «когда позволят санитарные условия и при следовании строгих правил».

Но если в отношении тренировок пока нет определённости, то возможные даты рестарта сезона уже озвучиваются. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас представил три варианта развития событий. Возобновление сезона рассматривается с 28-29 мая, 6–7 июня или 28 июня.

Италия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о замедлении распространения коронавируса в Италии. Страна, а вслед за ней и футбол, потихоньку готовятся входить в привычный режим.

В середине апреля портал Football Italia рассказал, что первый матч после паузы в итальянском чемпионате (Серия А) состоится 31 мая. Матчи будут проходить каждые три дня, чтобы закончить турнир к 12 июля. Однако издание Corriere dello Sport допускает возможность более раннего возобновления турнира — 20 мая. В таком случае чемпионат завершится к 2 июля.

Massimo Paolone/Lapresse /Global Look Press

В Италии премьер-министром Джузеппе Конте карантин продлён до 3 мая. Если ситуация будет благоприятной, то вполне вероятно, что тренировочный процесс в Серии А возобновится 4 мая. Правда, министр спорта страны Винченцо Спадафора, пока не уверен, что Серия А сможет выйти из карантина уже в начале мая.

Сейчас не могу подтвердить, что 4 мая возобновятся тренировки или сам сезон. Спорт — это не только футбол или Серия А. Да, чемпионат — это экономика, но мы также сосредоточены на футбольных вещах, — приводит слова министра La Gazzetta dello Sport.

Германия

Бундеслига была первой из европейских чемпионатов, где возобновились тренировки. Футболисты «Баварии» ещё в начале апреля приступили к своим занятиям. Естественно, всё тренировки проводились строго в соответствии с правилами безопасности. Дистанции, небольшие группы — всё, как положено.

This morning, Bayern Munich returned to their training ground to work in small groups to respect social distancing pic.twitter.com/8EOpIuhoEe — B/R Football (@brfootball) April 6, 2020

Во время встречи между премьер-министрами нескольких регионов Германии и директором Немецкой футбольной лиги Кристианом Зайфертом было принято решение, что игры чемпионата страны возможно будут проводить с 9 мая без зрителей.

Франция

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) тоже предоставил возможный вариант возобновления чемпионата. Как сообщает официальный сайт LFP матчи Лиги 1 и Лиги 2 (первый и второй по силе дивизионы Франции) возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон-2020/21 должен начаться 22 и 23 августа.

При этом, как отмечают в руководстве организации, многое будет зависеть от того, когда в стране будет снят режим самоизоляции.

Elmar Kremser/SVEN SIMON /Global Look Press

Португалия

Португалия наравне со всеми продолжает анализировать варианты возобновления футбольного сезона. В интервью еженедельнику Expresso премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что матчи могут быть сыграны в июне или июле.

Самое интересное заключается в том, что пока только власти Португалии допустили возможность проведение матчей со зрителями.

Для болельщиков у нас есть несколько вариантов: матчи будут проходить полностью без зрителей или будут доступны специальные места, распределенные по всему стадиону, с соблюдением необходимых мер предосторожности, — заявил премьер-министр.

Os LeÃµes regressaram Ã Academia, para trabalho individual



Seguindo as recomendaÃ§Ãµes da DGS, os jogadores vieram equipados de casa e estiveram separados por 10 metros.



https://t.co/bniUKzdc8G pic.twitter.com/USylFxNtmt — Sporting Clube de Portugal (em ) (@Sporting_CP) April 20, 2020

Кстати, несмотря на то, что пока нет официальной даты начала тренировочных занятий, некоторые клубы уже вышли из карантина. Так, накануне лиссабонский «Спортинг» провёл первую тренировку после паузы.

Россия

Чемпионат России тоже не дремлет. Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ), футбол в стране может возобновиться в любую из недель с середины июня по середину июля. Первоначальный, сверхоптимистичный план главы РПЛ Сергея Прядкина по возвращению футбола 10 апреля накрылся из-за того, что ситуация с коронавирусом, ожидаемо, в стране ухудшилась.

Остаётся надеяться, что это последний перенос дат, и скоро нам всем удастся насладиться любимой игрой. Хотя бы по телевизору.

21 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет онлайн-заседание с генеральными секретарями 55 ассоциаций, входящих в состав организации, где будут рассмотрены последние события в национальных первенствах и европейских соревнованиях, которые были приостановлены из-за вспышки коронавируса.

После 23 апреля УЕФА проведет видеоконференцию исполкома организации, где будут обсуждены вопросы, касающиеся воздействия вспышки коронавируса на европейский футбол.