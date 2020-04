17 апреля состоялось совещание клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), на котором обсуждались варианты завершения текущего сезона. По итогам встречи было установлено, что сезон должен возобновиться 8 июня. Если ситуация с коронавирусом в Англии не ухудшится и премьер-лига действительно продолжит игры в указанную дату, то довести сезон до конца удастся за пять недель. При этом уже известна приблизительная дата начала тренировок — 18 мая.

Главная цель, которая стоит перед АПЛ, заключается в том, чтобы начать следующий чемпионат не позднее первой недели сентября. В общем-то, эта цель общая для всех лиг. Как и запрет на посещение матчей, как минимум, до конца сезона зрителями.

Федерация футбола Испании и Ла Лига договорились о возобновлении тренировочного процесса команд. Правда, чёткой даты пока нет. El Mundo Deportivo сообщает, что клубы вернутся к тренировкам, «когда позволят санитарные условия и при следовании строгих правил».

Но если в отношении тренировок пока нет определённости, то возможные даты рестарта сезона уже озвучиваются. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас представил три варианта развития событий. Возобновление сезона рассматривается с 28-29 мая, 6–7 июня или 28 июня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о замедлении распространения коронавируса в Италии. Страна, а вслед за ней и футбол, потихоньку готовятся входить в привычный режим.

В середине апреля портал Football Italia рассказал, что первый матч после паузы в итальянском чемпионате (Серия А) состоится 31 мая. Матчи будут проходить каждые три дня, чтобы закончить турнир к 12 июля. Однако издание Corriere dello Sport допускает возможность более раннего возобновления турнира — 20 мая. В таком случае чемпионат завершится к 2 июля.

В Италии премьер-министром Джузеппе Конте карантин продлён до 3 мая. Если ситуация будет благоприятной, то вполне вероятно, что тренировочный процесс в Серии А возобновится 4 мая. Правда, министр спорта страны Винченцо Спадафора, пока не уверен, что Серия А сможет выйти из карантина уже в начале мая.

Бундеслига была первой из европейских чемпионатов, где возобновились тренировки. Футболисты «Баварии» ещё в начале апреля приступили к своим занятиям. Естественно, всё тренировки проводились строго в соответствии с правилами безопасности. Дистанции, небольшие группы — всё, как положено.