Знаете, перемены в команде назрели, они должны были произойти. На ребят это точно не давило, а оказывало ли это какое-то влияние на главного тренера — надо у него спрашивать. Здесь сыграло свою роль огромное количество факторов. Думаю, что по прошествии определенного количества времени, остыв и посмотрев на все это со стороны, он сам сможет сказать, чего ему не хватило и как дальше действовать, — рассказал футболист корреспонденту NEWS.ru.