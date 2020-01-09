Александр Точилин Александр Точилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Евгений Фролов рассказал о своём отношении к отставке главного тренера команды Александра Точилина.

Знаете, перемены в команде назрели, они должны были произойти. На ребят это точно не давило, а оказывало ли это какое-то влияние на главного тренера — надо у него спрашивать. Здесь сыграло свою роль огромное количество факторов. Думаю, что по прошествии определенного количества времени, остыв и посмотрев на все это со стороны, он сам сможет сказать, чего ему не хватило и как дальше действовать, — рассказал футболист корреспонденту NEWS.ru.

Также Фролов отметил, что Толичин получил колоссальный опыт, который должен ему в дальнейшем пригодиться.

Полностью интервью с голкипером южан опубликовано в разделе «Спорт».

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