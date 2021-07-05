Французский стыд: как конфликты и скандалы лишили фаворита победы на Евро

Одной из главных сенсаций чемпионата Европы по футболу стал вылет действующего победителя мирового первенства — сборной Франции — на стадии 1/8 финала. Перед стартом турнира команда считалась главным претендентом на победу, ведь подбор футболистов у «трёхцветных» — просто космос. Да и тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом ни у кого не вызывал вопросов, но что-то пошло не так. Постараемся разобраться, что именно.

Преступная расхлябанность

Групповой этап сборная Франции преодолела без блеска, но достаточно уверенно: пять очков в трёх матчах, убедительная победа над Германией и ощущение колоссального запаса у команды. Мало кто сомневался, что Швейцария сможет дать бой французам в 1/8 финала. Уже на 15-й минуте Харис Сеферович без какого-либо сопротивления уложил мяч ударом головой в угол и вывел швейцарцев вперёд.

До начала второго тайма Франция находилась в ступоре и практически ничем не угрожала сопернику, но с 57-й по 75-ю минуту смогла соорудить сразу три гола и, казалось, решить исход поединка. Но, как мы знаем, сюжет игры круто повернулся: французы пропустили дважды, провели невнятный овертайм и упаковали вещи домой после серии пенальти.

Всегда трудно объяснить подобное. Мы провалили первый тайм, затем сделали то, что нужно, чтобы перевернуть ситуацию во второй половине встречи. Обычно мы сильны и уверены в себе, но сегодня проявили слабость, которая позволила Швейцарии вернуться в игру. Это тяжело и больно, — заявил после матча Дешам в интервью Get French Footall News.



Слово за слово

Через несколько дней после фиаско «трёхцветных» французские журналисты из изданий Le Parisien, L’Equipe и RMC Sport друг за другом начали сливать жареные факты о непростых взаимоотношениях во французской сборной. Стало известно, что в концовке основного времени матча со Швейцарией произошло сразу два конфликта с участием Поля Погба.

Поль Погба Cristel/XinHua/Global Look Press

Сначала полузащитник МЮ сцепился с Бенжаменом Паваром, который перед этим выразил возмущение игрой Погба в обороне в разговоре с Рафаэлем Вараном. Защитник «Реала» не придумал ничего лучше, чем передать хавбеку слова Павара.

После этой глуповатой ссоры у Погба произошла ещё одна перепалка, на этот раз с Адрианом Рабьо. Полузащитнику «Ювентуса» не понравилось, что потеря мяча партнёром привела к третьему голу в ворота сборной Франции. Тут гасить страсти пришлось уже самому Дешаму, так как дело едва не дошло до драки.

Конечно, выяснение отношений — обычное дело практически для любого матча, но не так часто это происходит на поле. После игры в раздевалке можно и подраться, но ссоры до финального свистка деморализуют игроков и могут привести к самым печальным для команды последствиям. Так произошло и с французами.

Интересное мнение о выступлении «трёхцветных» на турнире высказал Жозе Моуринью. Бывший тренер «Тоттенхэма» назвал результат команды на Евро провалом и объяснил поражение от швейцарцев тем, что французы слишком рано начали веселиться. Судя по всему, Моуринью имел в виду зажигательный танец Погба и Преснеля Кимпембе после третьего гола.

Звёздные разборки

Очень слабый турнир провёл самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе. И дело даже не в решающем промахе с пенальти. Форвард в четырёх встречах не забил ни одного мяча и сделал единственный голевой пас. Конечно, от нападающего такого класса ожидали большего.

Если верить очередным инсайдам французской прессы, голова Мбаппе на Евро была занята не только футболом. Талантливого форварда очень беспокоил его авторитет в команде и степень влияния на коллектив форварда «Барселоны» Антуана Гризманна. Судя по всему, между нападающими есть личная неприязнь, ведь Мбаппе, по слухам, активно топил за возвращение в команду Карима Бензема. По задумке форварда ПСЖ, присутствие нападающего «Реала» в сборной должно было ударить по авторитету Гризманна. Сработал план Мбаппе или нет, неизвестно, но факт в том, что Франция слишком рано отправилась домой.

Килиан Мбаппе Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интересную мысль на одиозной пресс-конференции высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Специалист вспомнил о Бензема, рассуждая о необходимости приглашать в команду игроков, в том числе исходя из их личных качеств.



Вызвали Бензема, он забил четыре мяча, но команда вылетела. Сами французы пишут, что внутри команды химия нарушилась. А вот с Оливье Жиру, который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал, они стали чемпионами мира, — заявил тренер.

Дешам, как и Черчесов, в отставку пока не спешит, хотя во Франции такие призывы звучат достаточно часто. Если специалист продолжит работу с командой, ему придётся решать сложную проблему по превращению сборища звёздных футболистов в сплочённый и боеспособный коллектив.