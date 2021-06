«Гордость убьёт Мбаппе»: реакция на главный промах Евро-2020

Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Начнём с негативных комментариев. Их, понятное дело, было намного больше.

— Производительность Мбаппе в этом матче была сомнительной изначально. (@YasirNisarSyed)

— Кажется, Мбаппе будет бодрствовать по ночам. Это дерьмо останется с тобой навсегда. (@yacquubviii)

Многие заявили, что существует большая разница между Мбаппе и признанными звёздами мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

— Французская команда была переоценена и преувеличена с самого начала Евро-2020. Против Германии, которая забила автогол, они праздновали так, как будто сами забили гол. Матч против Португалии завершился вничью. Где Мбаппе, так называемая следующая большая звезда?! Не сравнивайте его с Месси и Роналду. Впереди ещё долгий путь. (@AwangkuNadzrul)

— Пожалуйста, никогда не сравнивайте Мбаппе с Роналду. Прошу вас, никогда не делайте этого. Он совершенно не владеет собой. Очень плохая игра в его исполнении на Евро. Закончил чемпионат без единого гола. (@DanladiReuben)

— Это просто доказывает, что у Мбаппе нет нервов своего кумира. Мбаппе даже рядом не стоит с Криштиану. (@Akshitrao12)

Спорное утверждение. На этом Евро они стоят как никогда рядом.

— Слишком большая гордость убьёт Мбаппе. Неймар не позволит ему далеко уйти. (@dr_isimpa)

Да, Неймара тоже вспомнили многие. Только вот непонятно, бразилец всё-таки мешает или помогает Мбаппе. Вы что думаете?

Были среди фанатов и те, кто отметил, что Мбаппе не нужно было бить пенальти, потому что он сильно переживал. Жаль, что эти болельщики не оказались в тот момент рядом с Дидье Дешамом. Они бы ему подсказали.

— Может быть, стоило дать пробить Канте пенальти. Он бы справился, потому что он лучше, чем Мбаппе. (@muhprabowok)

— Это было написано на его лице... Нельзя было менять Бензема и Гризманна. Кто-то должен был остаться. Они пенальтисты, а Мбаппе больше про спринт и тактику. (@SunnyDoge2Moon)

Впрочем, слов поддержки в адрес Мбаппе тоже было сказано немало. Одним из первых на промах француза в серии пенальти отреагировал король футбола Пеле.

Также со словами поддержки выступили товарищи Мбаппе по команде. Так, вратарь и капитан Уго Льорис отметил, что вся команда несёт ответственность за вылет с Евро.

То есть никаких избиений в раздевалке, как в следующем посте, не было.