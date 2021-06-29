«Гордость убьёт Мбаппе»: реакция на главный промах Евро-2020

Этот чемпионат Европы определённо войдёт в историю. Вслед за Чехией в четвертьфинал выходит сборная Швейцарии. Команда Владимира Петковича в серии пенальти обыграла действующих чемпионов мира из Франции. Решающий гол в составе трёхцветных не забил звездный нападающий Килиан Мбаппе. Теперь это самая обсуждаемая фигура на Евро — над ним смеются и его утешают одновременно. Как именно — в подборке NEWS.ru.

Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Начнём с негативных комментариев. Их, понятное дело, было намного больше.

— Производительность Мбаппе в этом матче была сомнительной изначально. (@YasirNisarSyed)

— Кажется, Мбаппе будет бодрствовать по ночам. Это дерьмо останется с тобой навсегда. (@yacquubviii)

Многие заявили, что существует большая разница между Мбаппе и признанными звёздами мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Криштиану Роналду, Лионель Месси www.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de/Global Look Press

— Французская команда была переоценена и преувеличена с самого начала Евро-2020. Против Германии, которая забила автогол, они праздновали так, как будто сами забили гол. Матч против Португалии завершился вничью. Где Мбаппе, так называемая следующая большая звезда?! Не сравнивайте его с Месси и Роналду. Впереди ещё долгий путь. (@AwangkuNadzrul)

— Пожалуйста, никогда не сравнивайте Мбаппе с Роналду. Прошу вас, никогда не делайте этого. Он совершенно не владеет собой. Очень плохая игра в его исполнении на Евро. Закончил чемпионат без единого гола. (@DanladiReuben)

— Это просто доказывает, что у Мбаппе нет нервов своего кумира. Мбаппе даже рядом не стоит с Криштиану. (@Akshitrao12)

Спорное утверждение. На этом Евро они стоят как никогда рядом.

— Слишком большая гордость убьёт Мбаппе. Неймар не позволит ему далеко уйти. (@dr_isimpa)

Да, Неймара тоже вспомнили многие. Только вот непонятно, бразилец всё-таки мешает или помогает Мбаппе. Вы что думаете?

Были среди фанатов и те, кто отметил, что Мбаппе не нужно было бить пенальти, потому что он сильно переживал. Жаль, что эти болельщики не оказались в тот момент рядом с Дидье Дешамом. Они бы ему подсказали.

Дидье Дешам, Килиан Мбаппе Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Может быть, стоило дать пробить Канте пенальти. Он бы справился, потому что он лучше, чем Мбаппе. (@muhprabowok)

— Это было написано на его лице... Нельзя было менять Бензема и Гризманна. Кто-то должен был остаться. Они пенальтисты, а Мбаппе больше про спринт и тактику. (@SunnyDoge2Moon)

Впрочем, слов поддержки в адрес Мбаппе тоже было сказано немало. Одним из первых на промах француза в серии пенальти отреагировал король футбола Пеле.

Выше голову, Килиан! Завтра первый день нового путешествия, — написал на своей странице в Twitter бразилец.

Также со словами поддержки выступили товарищи Мбаппе по команде. Так, вратарь и капитан Уго Льорис отметил, что вся команда несёт ответственность за вылет с Евро.

Это болезненный исход, и здесь не на кого указывать пальцем. Мы вместе боролись с соперником, и оправданий искать не нужно. Мы должны отдать должное швейцарской команде, они были великолепны, — сказал Льорис в эфире beIN Sports.

То есть никаких избиений в раздевалке, как в следующем посте, не было.

france players when they see mbappe in the dressing room pic.twitter.com/NVIA0YdWnd — fir (@rollintherolex) June 29, 2021

Многие болельщики убеждены, что пенальти — это лотерея, в которой может произойти всё что угодно.

— Каждый может пропустить пенальти. Кроме того, Мбаппе не должен быть основным бомбардиром, он должен создавать моменты, что он и делал. В пенальти может случиться всё. Больше всего разочаровывает то, что они потеряли отрыв в два мяча в конце матча. (@Kosyo97)

— Один из лучших игроков мира! Такое случается со всеми большими игроками. Даже с Диего Армандо Марадоной на чемпионате мира. Сегодня к ним присоединяется этот молодой, многообещающий и выдающийся игрок. (@MARCIELOARENAS)

— О, бедный Килиан Мбаппе. Он думал, что будет воспетым героем... (@wani_lima)

К слову, о воспетых героях. Один такой футболист отличился в составе сборной России на последнем чемпионате мира.

— Все великие промахивались в серии пенальти. Баджо, Терри, Смолов. Теперь очередь дошла и до Мбаппе. (@Nikita_Bakhurov)

Напоследок приведём слова самого Мбаппе, который принёс извинения. Но вряд ли французам от этого стало легче.