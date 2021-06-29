«Гордость убьёт Мбаппе»: реакция на главный промах Евро-2020

Этот чемпионат Европы определённо войдёт в историю. Вслед за Чехией в четвертьфинал выходит сборная Швейцарии. Команда Владимира Петковича в серии пенальти обыграла действующих чемпионов мира из Франции. Решающий гол в составе трёхцветных не забил звездный нападающий Килиан Мбаппе. Теперь это самая обсуждаемая фигура на Евро — над ним смеются и его утешают одновременно. Как именно — в подборке NEWS.ru.
Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press
Начнём с негативных комментариев. Их, понятное дело, было намного больше.
— Производительность Мбаппе в этом матче была сомнительной изначально. (@YasirNisarSyed)
— Кажется, Мбаппе будет бодрствовать по ночам. Это дерьмо останется с тобой навсегда. (@yacquubviii)
Многие заявили, что существует большая разница между Мбаппе и признанными звёздами мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Криштиану Роналду, Лионель Мессиwww.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de/Global Look Press
— Французская команда была переоценена и преувеличена с самого начала Евро-2020. Против Германии, которая забила автогол, они праздновали так, как будто сами забили гол. Матч против Португалии завершился вничью. Где Мбаппе, так называемая следующая большая звезда?! Не сравнивайте его с Месси и Роналду. Впереди ещё долгий путь. (@AwangkuNadzrul)
— Пожалуйста, никогда не сравнивайте Мбаппе с Роналду. Прошу вас, никогда не делайте этого. Он совершенно не владеет собой. Очень плохая игра в его исполнении на Евро. Закончил чемпионат без единого гола. (@DanladiReuben)
— Это просто доказывает, что у Мбаппе нет нервов своего кумира. Мбаппе даже рядом не стоит с Криштиану. (@Akshitrao12)
Спорное утверждение. На этом Евро они стоят как никогда рядом.
Были среди фанатов и те, кто отметил, что Мбаппе не нужно было бить пенальти, потому что он сильно переживал. Жаль, что эти болельщики не оказались в тот момент рядом с Дидье Дешамом. Они бы ему подсказали.
— Может быть, стоило дать пробить Канте пенальти. Он бы справился, потому что он лучше, чем Мбаппе. (@muhprabowok)
— Это было написано на его лице... Нельзя было менять Бензема и Гризманна. Кто-то должен был остаться. Они пенальтисты, а Мбаппе больше про спринт и тактику. (@SunnyDoge2Moon)
Впрочем, слов поддержки в адрес Мбаппе тоже было сказано немало. Одним из первых на промах француза в серии пенальти отреагировал король футбола Пеле.
Выше голову, Килиан! Завтра первый день нового путешествия, — написал на своей странице в Twitter бразилец.
Также со словами поддержки выступили товарищи Мбаппе по команде. Так, вратарь и капитан Уго Льорис отметил, что вся команда несёт ответственность за вылет с Евро.
Это болезненный исход, и здесь не на кого указывать пальцем. Мы вместе боролись с соперником, и оправданий искать не нужно. Мы должны отдать должное швейцарской команде, они были великолепны, — сказал Льорис в эфире beIN Sports.
То есть никаких избиений в раздевалке, как в следующем посте, не было.
Многие болельщики убеждены, что пенальти — это лотерея, в которой может произойти всё что угодно.
— Каждый может пропустить пенальти. Кроме того, Мбаппе не должен быть основным бомбардиром, он должен создавать моменты, что он и делал. В пенальти может случиться всё. Больше всего разочаровывает то, что они потеряли отрыв в два мяча в конце матча. (@Kosyo97)
— Один из лучших игроков мира! Такое случается со всеми большими игроками. Даже с Диего Армандо Марадоной на чемпионате мира. Сегодня к ним присоединяется этот молодой, многообещающий и выдающийся игрок. (@MARCIELOARENAS)
— О, бедный Килиан Мбаппе. Он думал, что будет воспетым героем... (@wani_lima)
К слову, о воспетых героях. Один такой футболист отличился в составе сборной России на последнем чемпионате мира.
— Все великие промахивались в серии пенальти. Баджо, Терри, Смолов. Теперь очередь дошла и до Мбаппе. (@Nikita_Bakhurov)
Напоследок приведём слова самого Мбаппе, который принёс извинения. Но вряд ли французам от этого стало легче.
Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но не смог. Уснуть будет сложно, но, к сожалению, я так люблю именно взлёты и падения этого вида спорта, — написал Мбаппе в Instagram.