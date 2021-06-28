Швейцария обыграла Францию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Франции обыграла команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в серии пенальти (5:4) и вышла в четвертьфинал турнира. Матч проходил в Бухаресте (Румыния).

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал швейцарский футболист Харис Сеферович. Французы отыгрались на 57-й минуте. Отличился Карим Бензема. Он получил мяч в середине штрафной и перевёл его в ворота Швейцарии. Автором второго гола тоже стал Бензема.

На 75-й минуте отличился Поль Погба. Француз издали положил мяч в девятку. Но на 81-й минуте сократил отставание Харис Сеферович. А сравнял счёт во встрече и перевёл тем самым игру в дополнительное время Марио Гавранович. Футболист получил мяч на линии штрафной и пробил низом в дальний угол. В дополнительное время команды ушли со счётом 3:3.

В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти оказалась сильнее сборная Швейцарии — 5:4. Решающий пенальти не забил Килиан Мбаппе.

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Испании. Матч состоится 2 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.