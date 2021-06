Торжество камбэков: итоги самого безумного игрового дня Евро

В матче 1/8 финала Хорватия — Испания встречались соперники сборной России по плей-офф минувшего чемпионата мира, так что россияне могли наблюдать за матчем с приятной ностальгией. Но и без неё игра была чрезвычайно ожидаемой. Да, сейчас обе сборные далеки от оптимальных кондиций, но встреча таких соперников всегда будет отличной вывеской.



Испанцы с первых минут решили задавить соперника владением, в стартовую десятиминутку их преимущество в этом компоненте было четырёхкратным, однако само по себе перекатывание мяча не позволяет рассчитывать в футболе на победу. Испанцам катастрофически не хватало не только ударов по воротам, но и опасных подходов к чужой штрафной. Хорватов же роль второго номера более чем устраивала.



Впервые оборонительные порядки хорватов дали трещину на 15-й минуте, когда партнёры создали идеальную ситуацию для Коке. Полузащитник сборной Испании без помех наносил удар в упор, но из всего многообразия вариантов выбрал невнятное попадание прямо во вратаря.



А спустя пять минут испанцы решили преподнести подарок сопернику. Вратарь команды Унаи Симон не смог справиться с простой передачей назад от партнёра и срезал мяч в сетку. Чудовищная ошибка и очередной автогол, уже девятый на турнире! К этому моменту хорваты ни разу не пробили по воротам соперника, сделали всего 22 передачи. Удивительная все-таки игра футбол!



Испанцы не стали уподобляться некоторым участникам нынешнего Евро и не впали в коматозное состояние. Команда как ни в чём не бывало продолжила атаковать и через 18 минут сравняла счёт. Массированная атака с несколькими ударами по воротам завершилась добиванием Пабло Сарабии, который вернул на табло равенство.



Второй тайм стоит разделить на две части. В первой, которая продлилась с 46-й до 85-й минуты, доминировали испанцы. Именно тогда «Красная фурия» забила два мяча усилиями Сесара Аспиликуэты и Феррана Торреса и, казалось, решила исход встречи.



Однако испанцы забыли, что играют против вице-чемпиона мира, который совершил самый мощный камбэк на этом турнире. За пять минут до конца встречи Мислав Оршич отыграл один мяч, а на 92-й Марио Пашалич ударом головой поверг в экстаз хорватских болельщиков и перевёл игру в овертайм.



Было логично предположить, что психологическое преимущество окажется на стороне хорватов, но небольшой перерыв перед дополнительным временем пошёл на пользу испанцам. Они каким-то образом оправились от затмения в концовке основного времени и вспомнили, что всё-таки серьёзно превосходят в классе соперника.



Подтверждением этому являются два гола в овертайме, причём первый мяч наконец забил Альваро Мората. Звёздный форвард молчал весь групповой турнир и отличился в самый важный момент. Гол получился классным: шикарная обработка и пушечный удар в девятку с левой ноги. За этим мячом последовал ещё один, отличился Микель Оярсабаль. На новый камбэк у хорватов банально не хватило сил. Испанцы были гораздо ближе к шестому мячу, чем Хорватия — к четвёртому.



В итоге путёвка в 1/4 финала досталась испанцам, но хорваты покидают турнир красиво. Команда показала отличный пример, как нужно бороться до конца в любой ситуации.

Скептикам, считавшим пару Франция — Швейцария самой предсказуемой в 1/8 финала Евро, последние передали привет уже на 15-й минуте. Игравший сто лет назад за ЦСКА Стивен Цубер выполнил шикарный навес в штрафную, который кивком головы замкнул Харис Сеферович. Сенсационное начало, которое сделало просмотр встречи ещё увлекательнее.



Показалось, что французы не особенно обеспокоились пропущенным мячом. Чемпионы мира продолжили вести неторопливые позиционные атаки, которые не отличались остротой. От суперзвёздного состава, особенно атакующей его части, французские фанаты явно ждали большего, но до перерыва эти ожидания так и остались проблемами болельщиков. Швейцарцы защищались обстоятельно и без особого надрыва. При этом в контратаки номинальный аутсайдер бегал регулярно и достаточно остро.



В начале второго тайма французы могли оказаться в совсем тяжёлой ситуации, но Уго Льорис потащил пенальти. Назначен он был, кстати, абсолютно по делу, но вратарь сборной Франции вытащил мяч из угла после удара Рикарду Родригеса.



Этот эпизод едва не стал фатальным для швейцарцев, так как пенальти наконец-то заставил чемпионов мира проснуться. В течение двух минут — с 57-й по 59-ю — фаворит забил два мяча, оба раза отличился Карим Бензема. Особенно красивым получился первый мяч: форвард сумасшедшим образом подработал мяч себе пяткой и отправил его в сетку.



Форвард почти шесть лет не играл за сборную из-за мутной истории с шантажом партнёра по национальной команде, но именно перед этим чемпионатом Европы главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам решил помириться с нападающим и вернул его в сборную, как будто что-то предчувствовал! Ноль мячей у Килиана Мбаппе, лишь один у Антуана Гризманна, а Бензема забил четырежды!



После гола Поля Погба сумасшедшим ударом в девятку показалось, что вопросы о победителе матча сняты, но швейцарцы решили косплеить Хорватию.