«Какое-то безумие»: Мостовой о вылете сборной Франции с Евро

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Сборная Франции обыграла команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в серии пенальти (5:4) и вышла в четвертьфинал турнира. Матч проходил в Бухаресте (Румыния).

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал швейцарский футболист Харис Сеферович. Французы отыгрались на 57-й минуте. Отличился Карим Бензема. Он получил мяч в середине штрафной и...