«Какое-то безумие»: Мостовой о вылете сборной Франции с Евро

Бывший футболист Александр Мостовой, выступавший за французские клубы «Кан» и «Страсбур», назвал «сумасшедшим» результат матча сборной Франции со швейцарцами на чемпионате Европы. Трёхцветные проиграли команде Швейцарии в 1/8 финала в серии пенальти (4:5).
Я думаю, никто этого не предполагал. Особенно с учётом того, что Франция вела со счётом 3:1. Это какое-то безумие. А ведь двумя часами ранее играла Испания. Там тоже всё развернулось по схожему сценарию. Это впервые в истории, чтобы два матча в один день и с подобным сценарием, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
По мнению экс-футболиста, подопечные Дидье Дешама немного расслабились при счёте 3:1.
В моей голове не укладывается, как можно было отдать победу, ведя со счётом 3:1. Конечно, понятно, когда ты ведёшь в счёте, да ещё к концу матча, многое кажется уже решённым. Возможно, французы немного «встали»... Но это тяжело всё объяснить. Я очень удивлён, — отметил Мостовой.
Также бывший футболист сборной России вступился за Килиана Мбаппе, которые не забил решающий пенальти во встрече французов со швейцарцами.
Мбаппе не виноват. Пенальти — это такое дело... Забил бы Мбаппе, не забил бы кто-нибудь другой. Не повезло Мбаппе. Всегда неприятно, когда звезда футбола не забивает, — заключил он.
2 июля в 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Испании.
Ранее NEWS.ru собрал комментарии болельщиков по поводу промаха Мбаппе в послематчевой серии пенальти. Сейчас нападающий сборной Франции — самая обсуждаемая фигура на Евро, над ним смеются и его утешают одновременно.