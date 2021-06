Трое из ларца: как мир набросился на Роналду, Симона и Мбаппе

Удивительный плей-офф чемпионата Европы — 2020 по футболу! Кто бы мог подумать, что в четвертьфинал не выйдет ни одна из команд, которая изначально считалась фаворитом? Сначала сборная Португалии уступила бельгийцам (0:1), затем испанцы, показав просто невероятный футбол в атаке, выиграли у хорватов, но с какой болью (5:3). И когда казалось, что лучшего матча, чем предыдущий, уже не будет, французы сами себя уничтожили, доведя игру со Швейцарией до послематчевых пенальти.

Криштиану Роналду Robert Michael/dpa/Global Look Press

Эмоции на турнирах такого уровня — это главное, что связывает команды и болельщиков. Португальцы впервые не смогли добраться до четвертьфинала, Криштиану Роналду так и не побил рекорд экс-футболиста Ирана Али Даеи и был очень разочарован после игры с Бельгией. Он не просто бросил капитанскую повязку на газон, но ещё и пнул её. Болельщики тут же обратили на это внимание.

Криштиану Роналду снова бросает капитанскую повязку и пинает её как ни в чём не бывало. Сколько ещё мы будем позволять этому человеку неуважительно относиться к Португалии? — возмущается болельщик команды.

I'm about to lose it. Again the Portuguese captain Cristiano Ronaldo throws the captain arm band and kick it like its nothing. How many times are we gonna let this man disrespect Portugal????? pic.twitter.com/xujVC3w5YV — 𝔼𝕧𝕒 𝕊𝕚𝕝𝕧𝕒 (@Cherry_EX0) June 28, 2021

Даже те фанаты, кто поддерживает 36-летнего игрока, считают, что его нужно отныне и впредь лишить права называться капитаном.

Это неуважение к стране. Он больше не должен быть капитаном. Честный фанат Роналду, — написал другой болельщик.

This is lack of respect for the nation. He should not play as captain next time . Honest CR7 fan — ACe Yokwe (@ACe72077959) June 28, 2021

Естественно, любая оплошность Криша будет стоить ему незамедлительного сравнения с Лионелем Месси, который помогает сборной Аргентине пробиваться выше в Кубке Америки. Странно только, почему болельщики не вспоминают, как Месси несколько раз после неудачных выступлений включал drama queen и говорил о завершении выступлений за национальную команду.

Лионель Месси Marco Galvão, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Жест Роналду показывает, насколько он переоценённый футболист на самом деле. Без простых моментов и лёгких штрафных он никто. Вот почему Месси всегда будет величайшим футболистом всех времён, — отметил пользователь.

Ronaldo's performance yesterday shows how much of an overrated footballer he actually is. Without easy chances created and free penalties given for him he is nothing. Which is why Messi will always be the greatest footballer of all time. Respectfully. — #10 (Follow limit for 2 days) (@NoloFCB) June 28, 2021

Но все эти комментарии ничто по сравнению с тем, как фанаты набросились на французского нападающего Килиана Мбаппе. 22-летнего футболиста ещё несколько дней назад носили на руках, болельщики называли его чуть ли не лучшим игроком современного футбола. А уже сегодня ночью его ненавидели и обвиняли во всех бедах сборной Франции на чемпионате Европы — 2020. Оно и понятно — не забить решающий пенальти в матче со Швейцарией и лишить команду не просто продолжения выступлений на турнире, но и, возможно, золота. Надо понимать одну простую вещь: на каждом крупном чемпионате кто-то из гениальных игроков допускает непоправимые ошибки. Но разве это важно для болельщиков?

Мбаппе будет распят только за то, что не забил пенальти, но он был ужасен на протяжении всего турнира, — написала одна из болельщиц в Twitter.

Nailed on that Mbappe was gonna miss that penalty, has been terrible all tournament — Emmett Vaughan (@EmmettMiley) June 28, 2021

Если бы Мбаппе играл за Уругвай или Аргентину, его бы нашли завтра в 6 часов в мусорном баке! — утверждает другой пользователей соцсети.

WAllah si Mbappé jouerais pour l’Uruguay Ou l’Argentine tu l’aurais retrouvé demain à 6h découper dans une poubelle !!!! — hak’S (@hakim_millot) June 28, 2021

Мбаппе подходит только для танцев и забивания голов для команд французской лиги, — возмутился другой фанат национальной команды.

Claro mbappe es el mejor de todos por bailarse a marcos roto y por meterle goles a los equipos de la liga francesa — amigomiyo (@amigomiyoo) June 28, 2021

Но почему-то болельщики, написавшие тысячи гневных комментариев, забывают, что именно Мбаппе внёс большой вклад в победу французской сборной на чемпионате мира — 2018. Тогда в финальном матче против команды Хорватии именно он поставил точку, забив на 65-й минуте четвёртый гол.

Меньше всего от болельщиков досталось голкиперу сборной Испании Унаи Симону, который привёз первый гол в матче с хорватами — неудачно поставил ногу после паса партнёра.

Отстой, что Педри засчитали автогол, потому что Унаи Симон забыл, что он профессиональный футболист, — возмутился пользователь.

Sucks that Pedri has been credited with an own goal all because Unai Simon forgot that he was a professional footballer. — TalkFCB (@talkfcb_) June 28, 2021

Не обошлось и без шуток. Видео, где голкипер машет рукой и тут же пропускает мяч в свои ворота, сопровождалось подписью «Унаи Симон получает пас от Педри».

Unai simón recibiendo el pase de Pedri pic.twitter.com/LApCF1uC0z — Álvaro (@Alvarodb01) June 28, 2021

А кто-то из болельщиков и вовсе посчитал, что после автогола вратаря испанцев не должны пустить в тренировочный центр. Видео, где мужчина прикладывает палец к сенсорному замку, но двери в помещение так и не открываются, посчитали идеальным для описания будущего голкипера в сборной.

Unai Simon quand il voudra revenir au centre d'entraînement de l'Espagne pic.twitter.com/Jpn690vYte — GS GULSEN (@black_gulsen) June 28, 2021

Кажется, это не последние неприятные случаи на турнире. Остаётся только ждать следующих матчей и надеяться, что болельщики не «съедят» футболистов, как это было в 2014 году с Икером Касильясом, который значился основным вратарём сборной на чемпионате мира. А затем — с Давидом Де Хеа в 2018-м, когда в серии послематчевых пенальти в 1/8 с Россией он не отбил ни одного удара и пропустил соперника в четвертьфинал.

Давид Де Хеа Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но если с футболистами всё ясно, то вот с судьями нет. Не так давно нидерландские болельщики обрушились со страшной критикой на российского арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал матч 1/8 финала. Судья в начале второго тайма показал красную карточку защитнику «оранжевых» Маттейсу де Лигту, после чего команда откровенно посыпалась и в итоге проиграла чехам.

После этого болельщики потребовали лишить россиянина права обслуживать матчи такого уровня. Понятно, что эксперты придерживаются немного иного мнения, но его дальнейшая работа на турнире остаётся под вопросом.