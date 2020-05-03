France Football назвал гол в ворота «Зенита» одним из лучших в истории ЛЧ

https://static.news.ru/photo/4900721e-8d61-11ea-8b60-fa163e074e61_660.jpg Марсель Забитцер (в центре) Фото: Sven Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский журнал France Football опубликовало рейтинг 50 лучших голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год. На 31-м месте в списке France Football оказался мяч, отправленный нападающим «Лейпцига» Марселем Забитцером в ворота петербургского «Зенита» 23 октября 2019 года.

Немецкий клуб тогда одержал победу со счётом 2:1, а встреча проходила на родине «Лейпцига». Единственный гол «Зенита» тогда забил Ярослав Ракицкий.

По итогам групповой стадии российская команда заняла последнее место в квартете G, где также были представлены «Лион» и «Бенфика». «Лейпциг» вышел в плей-офф с 1-го места.

Два первых места списка France Football пока неизвестны. Третью строчку занял гол Криштиану Роналду ударом через себя в ворота «Ювентуса».

На четвертой позиции находится мяч Деяна Станковича в ворота «Шальке».

Как писал NEWS.ru, ранее экс-игрок ЦСКА-Москва Иржи Ярошик сообщил, что следит за результатами своего бывшего клуба. Он отметил, что «армейцы» каждый год хотят играть в Лиге чемпионов и ставят себе такую задачу.