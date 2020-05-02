Ярошик: хочу видеть ЦСКА в Лиге чемпионов

Бывший игрок ЦСКА-Москва Иржи Ярошик следит за результатами своего бывшего клуба. Он отметил, что «армейцы» каждый год хотят играть в Лиге чемпионов и ставят себе такую задачу.
Сейчас в составе много молодых футболистов. Они набираются опыта. Я хочу, чтобы ЦСКА вышел в Лигу чемпионов. Не при помощи жеребьёвки или ещё чего-то, а своими силами, —
сказалЯрошик РИА Новости.
Чешский полузащитник выступал за московскую команду с 2003 по 2004 год.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что российский нападающий Денис Давыдов не может улететь из Болгарии после расторжения контракта с софийским ЦСКА.
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