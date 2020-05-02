Футболист Давыдов не может вернуться в РФ из Болгарии

https://static.news.ru/photo/6f911ee8-8c98-11ea-b82c-fa163e074e61_660.jpg Денис Давыдов Фото: davydovdenis69/instagram.com

Российский нападающий Денис Давыдов не может улететь из Болгарии после расторжения контракта с софийским ЦСКА.

Должны были улететь на самолёте, который болгары посылают в Москву за своими гражданами. Но нас брать отказались. Больше добавить нечего, — рассказал спортсмен журналистам RT.

По его словам, болгарская сторона уверяла, что спортсмена посадят на борт. Он собрал вещи и оплатил билеты. Давыдов подчеркнул, что самолёт полетит в российскую столицу пустой.

Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся, — объяснил спортсмен.

Он пояснил, что практически сдал квартиру, в которой жил в болгарской столице.

Денис Давыдов был воспитанником московского «Спартака», он выступал за клуб с 2013 по 2018 год. В мае 2019 года он перешёл в софийский ЦСКА. В этом сезоне Давыдов сыграл всего в трёх матчах.

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