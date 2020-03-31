https://static.news.ru/photo/9b2a43c4-7355-11ea-b08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки, тренеры и руководители футбольного клуба «Зенит» выделили личные средства для оказания финансовой помощи больнице Святого Великомученика Георгия для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Партнёром по благотворительной акции для членов спортивного коллектива стал фонд профилактики рака «Не напрасно». На деньги, которые выделили игроки, тренеры и руководство «Зенита», были приобретены мониторы для измерения артериального давления, электрокардиограммы, фильтры, средства индивидуальной защиты и не только.

Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что ситуация с распространением COVID-19 развивается стремительно как в РФ, так и во всём мире. Поэтому «Зенит», по словам гендиректора команды, просто не мог остаться в стороне.

Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус, — цитирует Александра Медведева портал «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» призвал всех соблюдать карантин.

Медведев отметил, что он и все игроки, тренеры и сотрудники клуба останутся на следующей неделе дома на самоизоляции.