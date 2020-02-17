Московский футбольный клуб «Торпедо» расторг контракт с защитником Романом Шишкиным.
Отмечается, что соглашение разорвано по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «Торпедо».
Шишкин перешёл в команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) летом 2019 года и провёл за клуб 21 матч.
Ранее NEWS.ru писал, что Шишкин может перейти в «Спартак-2». Интерес к футболисту проявляет главный тренер московской команды Роман Пилипчук. Он уже разговаривал на эту тему с Шишкиным.
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