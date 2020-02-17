https://static.news.ru/photo/1b32c28e-5183-11ea-9c46-fa163e074e61_660.jpg Роман Шишкин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Торпедо» расторг контракт с защитником Романом Шишкиным.

Отмечается, что соглашение разорвано по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Шишкин перешёл в команду Футбольной национальной лиги (ФНЛ) летом 2019 года и провёл за клуб 21 матч.

Ранее NEWS.ru писал, что Шишкин может перейти в «Спартак-2». Интерес к футболисту проявляет главный тренер московской команды Роман Пилипчук. Он уже разговаривал на эту тему с Шишкиным.