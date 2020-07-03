ФК «Анжи» соболезнует Хабибу и всей семье в связи с потерей Абдулманапа

https://static.news.ru/photo/48042a5c-bd33-11ea-98c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб Анжи/facebook.com

Футбольный клуб «Анжи» выразил соболезнования чемпиону UFC в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову в связи с гибелью отца Абдулманапа.

Нет слов. Все наши мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых, — говорится в сообщении на официальной странице в Twitter-аккаунте клуба.

Об трагедии сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.