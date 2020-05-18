Хабиб Нурмагомедов подтвердил тяжёлую болезнь отца

Российский боец Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что его отец Абдулманап заразился коронавирусом, перенёс инсульт и недельную кому, оказавшись «в очень тяжёлом состоянии».
У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжёлое положение, — цитирует ТАСС чемпиона UFC.
По словам Нурмагомедова, отец находится в больнице в Москве.
Как писал NEWS.ru, близкие к спортсмену источники сообщали о госпитализации 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, но официальных подтверждений не было.
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