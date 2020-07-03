Мамиашвили: Хабибу сейчас не до продолжения карьеры

https://static.news.ru/photo/8e7ac072-bd1f-11ea-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Как? Он же только выздоровел. Только-только разговаривали, поправился. Ёлки-палки, зачем вы мне это сказали..., — остро отреагировал на новость Мамиашвили в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

После недолгого молчания, он добавил, что сейчас ему трудно вообще что-то говорить.

Я думаю, Хабибу сейчас не до мысли о продолжении карьеры. Он мужественный человек, всё в руках Господа. Что будет дальше.. Нужно время и его решение. Но я знаю одно, это промысел божий, царствия ему небесного, — заключил он.

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за covid-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Ранее президент Владимир Путин пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.