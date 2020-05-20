Путин пообещал отцу Хабиба Нурмагомедова лечение на должном уровне

Рабочие Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где была зафиксирована массовая вспышка коронавируса, утверждают, что положительные результаты их анализов — ложь. По словам людей, они обнаружили пробирки с собственными пробами на COVID-19 в одном из кабинетов. При этом многим уже объявили результаты тестов.

В общей сложности, говорят работники, было сделано три забора анализов: во второй половине апреля и два в мае. Результаты первого дали несколько положительных результатов, второго — гораздо большее количество. На...