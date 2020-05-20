Путин пообещал отцу Хабиба Нурмагомедова лечение на должном уровне

Президент Владимир Путин пообещал бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову посодействовать в лечении его отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.
По его словам, глава государства заверил, что мужчине будут обеспечены все необходимые условия.
Абдель-Азиз также подтвердил, что Нурмагомедова-старшего ввели в искусственную кому,
Менеджер отметил, что боец призывает всех оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
О госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в Москву. Как писал NEWS.ru, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
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