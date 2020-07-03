Умер отец Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/5412eeba-bd1e-11ea-9bed-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на 58-м году жизни скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! — написал чеченский лидер.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце.

Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние мужчины остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Спортсмен рассказывал, что ходит к отцу и тот его узнаёт. Однако он не может общаться с родственником, так как Абдулманап проходит лечение с использованием специальных аппаратов.

Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Ранее президент Владимир Путин пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера, писал NEWS.ru.