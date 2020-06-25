Федун обратился к руководству МВД с просьбой отпустить фанатов «Спартака»

https://static.news.ru/photo/556996ba-b792-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун написал письмо первому заместителю Министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.

Федун уверен, что «действия болельщиков не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство».

Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали, — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала ещё около 20 фанатов «Спартака». Всего по данному делу полиция задержала порядка 60 человек.