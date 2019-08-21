https://static.news.ru/photo/ebfad644-c430-11e9-ba49-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун считает, что систему видео помощи арбитрам (VAR) нужно было вводить с начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Если VAR внедрят — а это произойдет, — то должно быть очень жёсткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — также, как показывают для VAR, как это делают в Великобритании, — приводит слова Федуна « Спорт-Экспресс ».

Он добавил, что требование показывать VAR по телевидению должно быть внесено в регламент РПЛ.

Хотя судейство всегда будет вызывать вопросы. То, что VAR не ввели в первой половине чемпионата — это просто позор нашего футбол, — добавил он.

Кроме того, он добавил, что «Спартак» готов вложиться в технологию, «как и все» клубы.

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