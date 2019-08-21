Владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун считает, что систему видео помощи арбитрам (VAR) нужно было вводить с начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Если VAR внедрят — а это произойдет, — то должно быть очень жёсткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — также, как показывают для VAR, как это делают в Великобритании, — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что требование показывать VAR по телевидению должно быть внесено в регламент РПЛ.
Хотя судейство всегда будет вызывать вопросы. То, что VAR не ввели в первой половине чемпионата — это просто позор нашего футбол, — добавил он.
Кроме того, он добавил, что «Спартак» готов вложиться в технологию, «как и все» клубы.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» нелестно отозвался о работе главного арбитра Алексея Матюнина, писал News.ru.