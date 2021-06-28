Фанаты посвятили сборной Англии 2114 оскорбительных сообщений в Twitter

За период группового этапа чемпионата Европы — 2020 по футболу болельщики в Twitter оставили 2114 оскорбительных сообщений, адресованных сборной Англии и главному тренеру Гарету Саутгейту. Больше всего обращений оставлено нападающему Гари Кейну и атакующему полузащитнику Рахиму Стерлингу, сообщает The Guadian.

Среди посланий было 102 расистских твита — в 44 из них было использовано слово «нигер» и смайлики с изображением обезьяны, говорится в заявлении. Более того, фанаты раскритиковали футболистов за антирасистские действия, включая преклонение колена перед матчами. Это отражено в 58 сообщениях.

Часть твитов носила антисемитский, националистический и эйблистский характер (эйблизм — тип дискриминации, когда трудоспособные люди рассматриваются как превосходящие людей с инвалидностью).

Команда Гарета Саутгейта завершила выступления в группе D на первом месте с семью очками. Англичане обыграли национальные команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграли вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала турнира они встретятся со сборной Германии. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 19:00 по московскому времени.