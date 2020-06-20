Фанаты ЦСКА ответили на гол Малкома расистским уханьем

Матч 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (0:4) отметился недостойным поведением поклонников «армейцев». Их фан-сектор после третьего пропущенного командой гола принялись «ухать».
Расистское оскорбление адресовалось автору гола, бразильскому футболисту питерцев Малкому,
Полузащитник «Зенита», после гола подбежавший близко к трибуне, повернулся в сторону фан-сектора и хотел ответить, но партнёры не дали ему это сделать. Один из них — иранец Азмун — саркастически похлопал болельщикам ЦСКА.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал разгромное поражение «красно-синих» от «Зенита». По его словам, никого персонально ругать не будут, поскольку все футболисты допускали ошибки. Будут разбираться и принимать определённые меры, добавил Овчинников.
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