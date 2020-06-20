Фанаты ЦСКА ответили на гол Малкома расистским уханьем

https://static.news.ru/photo/4d7c9c98-b33e-11ea-b9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/twitter.com

Матч 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (0:4) отметился недостойным поведением поклонников «армейцев». Их фан-сектор после третьего пропущенного командой гола принялись «ухать».

Расистское оскорбление адресовалось автору гола, бразильскому футболисту питерцев Малкому, сообщает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник «Зенита», после гола подбежавший близко к трибуне, повернулся в сторону фан-сектора и хотел ответить, но партнёры не дали ему это сделать. Один из них — иранец Азмун — саркастически похлопал болельщикам ЦСКА.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал разгромное поражение «красно-синих» от «Зенита». По его словам, никого персонально ругать не будут, поскольку все футболисты допускали ошибки. Будут разбираться и принимать определённые меры, добавил Овчинников.