Это'О получил срок за уклонение от уплаты налогов

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Самюэль Это'О

Бывший футболист «Анжи», «Интера», «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О приговорен к 22 месяцам тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов во время выступлений в Испании, сообщает Sport.es. Приговор вынес суд Барселоны, камерунец признал вину.

При этом Это'О возложил ответственность за произошедшее на своего бывшего представителя Хосе Марию Месальеса, который получил один год условно. Оба обвиняемых частично возместили нанесенный ущерб.

Камерунца также обязали выплатить четыре штрафа в размере €1,8 млн, Месальес в свою очередь заплатит 900 тысяч. Реальные сроки были заменены условными, так как обвиняемые ранее не были судимы.

В январе 2019 года к 23 месяцам тюремного заключения условно был приговорен Криштиану Роналду. Португальца наказали за уклонение от уплаты налогов во время выступлений за мадридский «Реал».