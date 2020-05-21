Емельянов покидает пост главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб «Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
Как сообщает пресс-служба команды, временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов. Руководство клуба пожелало удачи тренеру за проделанную работу и пожелала успешного продолжения карьеры.
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занимает 13-е место.
15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
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