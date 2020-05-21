Емельянов покидает пост главного тренера «Оренбурга»

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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что не мог привлечь бывшего главного тренера Юрия Сёмина к играм «молодёжки».

За время моей работы Сёмина я ни разу не смог привлечь на игры молодёжной команды — «Казанки». Юрий Павлович в этом плане консерватор, он привык играть с теми, кому доверяет....