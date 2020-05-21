Футбол

Емельянов покидает пост главного тренера «Оренбурга»

13:08, 22 мая 2020
Константин Емельянов Константин Емельянов Фото: fcorenburg/vk.com

Футбольный клуб «Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.

Как сообщает пресс-служба команды, временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов. Руководство клуба пожелало удачи тренеру за проделанную работу и пожелала успешного продолжения карьеры.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занимает 13-е место.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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