Экс-игрок «Реала»: Россия не хотела играть в футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Роберт Просинечки обвинил национальную команду России в нежелании играть в футбол в заключительном туре квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. По его словам, подопечные Валерия Карпина приехали в Сплит, чтобы обороняться. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу. Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счёт 0:0, а обороняться 90 минут невозможно, — заявил Просинечки.

Как отметил известный в прошлом футболист, сборная Хорватии выполнила свою задачу, заняла первое место в группе H и гарантировала себе поездку в Катар. Что касается команды России, то Просинечки выразил мнение, что ей непросто придётся в стыковых матчах.

Просинечки известен по выступлениям за испанские «Реал», «Барселону», «Овьедо», «Севилью», бельгийский «Стандард», английский «Портсмут», словенскую «Олимпию». За национальную команду Хорватии он провёл 49 матчей, забил 10 мячей.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал тяжелейшим поражение сборной России по футболу от национальной команды Хорватии в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В то же время он отметил, что проигрыш в Сплите был закономерным.