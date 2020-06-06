Экс-футболист ЦСКА Вернблум рассказал, что выпил в России много водки

https://static.news.ru/photo/b4be7738-a7fd-11ea-870a-fa163e074e61_660.jpg Понтус Вернблум Фото: Michele Limina/Xinhua/Global Look Press

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о времени, которое он провёл в России.

Шведский футболист ответил на вопрос пресс-службы ЦСКА, что он выберет: водку или ром.

Ром. Я выпил уже слишком много водки в России, — сказал Вернблум.

Он отметил, что несколько раз на тусовках перебарщивал с водкой, но подробностей не помнит.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков стал героем материала хорватского издания Sportske Novosti под заголовком «Главный алкоголик современного футбола». В материале приводятся слова самого Широкова, который заявил, что в какой-то момент у него были серьёзные проблемы, а водка и виски почти стоили ему жизни, но он понял, что у него проблемы и он не хочет умирать молодым, писал NEWS.ru.