Экс-футболист ЦСКА Вернблум рассказал, что выпил в России много водки

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о времени, которое он провёл в России.
Шведский футболист ответил на вопрос пресс-службы ЦСКА, что он выберет: водку или ром.
Ром. Я выпил уже слишком много водки в России, — сказал Вернблум.
Он отметил, что несколько раз на тусовках перебарщивал с водкой, но подробностей не помнит.
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков стал героем материала хорватского издания Sportske Novosti под заголовком «Главный алкоголик современного футбола». В материале приводятся слова самого Широкова, который заявил, что в какой-то момент у него были серьёзные проблемы, а водка и виски почти стоили ему жизни, но он понял, что у него проблемы и он не хочет умирать молодым, писал NEWS.ru.
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